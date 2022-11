Verzamelaar van autologo's slaat slag in Waalwijk

Autobezitters aan de Waalwijkse Molenvlietstraat stonden vrijdagmorgen raar te kijken bij hun wagen: van verschillende auto's waren de merklogo's verdwenen.

Het gaat om logo's van de merken Daihatsu, Toyota en Skoda. Een buurtbewoner had even na middernacht een vreemd geluid gehoord en zag nog een man weglopen met een tas van de Jumbo, waarschijnlijk gevuld met de gestolen logo's.

De politie roept getuigen op zich te melden. "Weet u wie deze verzamelaar is? Of heeft u beelden met daarop de autologodief? Laat het ons weten", schrijft de politie in een bericht op Facebook. "Bent u de dader en wilt u niet in beeld komen? Meld je dan op het politiebureau in Sprang-Capelle."