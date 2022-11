Silvana al 2 dagen vermist: dit weten we tot nu toe over haar verdwijning

De 36-jarige Silvana Heber uit Hoogeloon is al twee dagen vermist. Haar familie heeft haar zaterdag als vermist opgegeven. Al twee dagen ontbreekt ieder spoor van haar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de 41-jarige partner van Silvana opgepakt als verdachte. In deze update praten we je bij over de laatste stand van zaken.