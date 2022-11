Bredase Pim niet het grootste operatalent van het land: 'Wat een avontuur!'

De Bredase Pim van Drunen heeft het niet gered in de finale van de operatalentenjacht ARIA. In deze achtdelige serie streed hij tegen andere operazangers en zangeressen om de nieuwe operaster van Nederland te worden. “Wat een ongelofelijk waanzinnig avontuur!”

Pim laat via Instagram weten te hebben genoten van zijn deelname aan de show. De jury had lovende woorden over de zanger. Ze laat weten enorm van zijn optredens te hebben genoten. Hij blonk volgens de jury vooral uit doordat hij een enorme groei doormaakte gedurende het programma.

“Je hebt de meeste stappen weten te zetten binnen deze competitie. We hebben je per week beter zien worden. Je bent een inspiratie voor een nieuwe generatie operazangers", schreef de jury in het eindrapport.

Dat laatste hoopt Pim ook te worden, vertelde hij voor de finale in een interview met Omroep Brabant. Hij hoopt met zijn deelname iedereen enthousiast te maken voor opera: “Het is helemaal niet stijf of saai, maar juist bombastisch en groots”, zei hij toen.

In dit tweede seizoen kwam Sílvia Sequeira als winnares uit de strijd. Zij mag haar carrière nu een kickstart geven met een opleiding aan de Opera Studio van de Nationale Opera.

Via Instagram feliciteert Pim de winnares en complimenteert hij ook de ‘sublieme’ Mira. Hij noemt het een eer om met hen in de finale te hebben gestaan. Zelf zegt hij nu eerst te gaan nagenieten van de uitzending met zijn familie en vrienden.