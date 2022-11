Je bent jong en je wilt een DAF: 'Op een oude fiets moet je het leren'

De oude DAF maakt een comeback. Steeds meer jongeren gaan voor zo'n 'oud wagentje uit Eindhoven', merken ze bij DAF Club Nederland in Geldrop. Na je rijbewijs gelijk een DAF kopen? Noud, Bryan, Willem en Femke deden het.

Suzan van Loenen & Eva de Schipper Geschreven door

"Ik wilde leren sleutelen aan een auto", vertelt de 24-jarige Noud uit Nijmegen. Op zijn zeventiende haalde hij zijn rijbewijs. Gelijk daarna kocht hij zijn blauwe DAF. "In een nieuwe auto zit veel computertechniek. Dat maakt zelf sleutelen moeilijk. Ik zeg daarom: op een oude fiets moet je het leren." Dat er wat te sleutelen valt, weet hij inmiddels dondersgoed. "Het handschoenenkastje kan bijvoorbeeld zomaar afbreken. Dat is oud plastic. De rubbers drogen uit door ouderdom. Onder de motorkap gaat het weleens mis." Maar Noud doet daar niet moeilijk over: "Als ik ergens naartoe moet, kan ik altijd met de trein."

"Dat leeftijdsverschil heb je niet door."

Zijn vrienden lachen hem weleens uit. Noud: "Al zien ze ook dat het echt mijn hobby is." Bij de DAF Club maakt hij ook nieuwe vrienden, al zijn die wel wat ouder. "Maar dat leeftijdsverschil heb je niet door. Ze helpen je juist graag als dat nodig is. Dat is het mooie van de club." Willem (25) en Femke (20) kochten samen een DAF en profiteren ook graag van de oudere leden van de DAF Club. "Zij hebben veel meer ervaring dan wij. Daar hebben wij als beginners veel aan." De liefde voor DAF komt van Femkes vader. "Hij had er vroeger één en besmette ons eigenlijk met het DAF-virus", vertelt ze.

"Je krijgt een vakantiegevoel als je erin rijdt."

"Het is een Nederlandse auto en daarvan zijn er niet veel", stelt Willem. "Het is gewoon een leuk ding." Femke vult aan: "Je krijgt altijd gelijk een vakantiegevoel als je erin rijdt." Tenminste, áls de auto rijdt. Willem: "Want je hebt er wel meer werk aan dan bij een nieuwe auto. Er is eigenlijk altijd wel iets aan de hand." Dat merkt ook de jonge Bryan uit Oosterhout. Bij slecht weer rijdt hij niet met zijn DAF. "Als het sneeuwt en er ligt pekel op de weg, dan gaat hij roesten", vertelt de 19-jarige. "Deze DAF is ook niet waterdicht, omdat hij geen raamstijlen heeft. Het kan dus flink koud zijn en soms druppelt er regen naar binnen."

"Een knop met verlichting is gewoon een knop met verlichting."