iPhone van Justitie op straat gevonden: 'Ik moest hem maar weggooien'

Nicole Helmons uit Roosendaal kreeg maandagochtend een wel heel opmerkelijke vondst in handen. Het gaat om een beschadigde, maar nog werkende iPhone die van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt te zijn.

Nicole kreeg de telefoon van een vriendin die hem kort daarvoor aan de Abelenberg gevonden had. “Ze wist niet wat ze ermee aan moest dus vroeg ze aan mij wat wijsheid was”, vertelt de Roosendaalse. Op de telefoon zit een sticker met streepjescode van het ministerie.

Nicole werd overspoeld met reacties. Inmiddels heeft zich ook de vermoedelijke eigenaar van het toestel bij haar gemeld. Tegen Nicole vertelde hij dat hij inderdaad bij het ministerie werkt en dat hij de telefoon twee dagen kwijt is geweest.

“Mijn vriendin heeft bijna een uur in de wacht gestaan totdat ze uiteindelijk te horen kreeg dat we hem maar moesten weggooien”, vertelt Nicole verontwaardigd. “Toen was voor mij de maat vol en besloot ik een bericht op Facebook te plaatsen.”

Ze besloten daarop om contact op te nemen met de politie. “Daar kregen we te horen dat we hem maar af moesten geven op het gemeentehuis.” Omdat de vriendinnen er rekening mee hielden dat er mogelijk gevoelige informatie op de telefoon kon staan, besloten voor de zekerheid contact op te nemen met het ministerie van Justitie en Veiligheid .

Volgens een woordvoerder van het ministerie hebben enkele honderden ambtenaren een zelfde telefoon. "Het is niet zo dat er meteen staatsgeheimen op staan, maar het is erg fijn wanneer hij weer terug in het bezit komt van de eigenaar”, aldus de woordvoerder.

Het is niet duidelijk waarom de vermissing zo laat is ontdekt en waarom bijvoorbeeld de opgeslagen data niet op afstand is gewist. “Volgens de eigenaar staat alles er nog gewoon op”, aldus Nicole die van het ministerie van Justitie en Veiligheid op z’n minst nog een bloemetje verwacht voor haar en haar vriendin.