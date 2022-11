Oranjesfeer is nog ver te zoeken in veel horeca: 'We houden ons hart vast'

Waar normaal gesproken tijdens een WK voetbal uitgaansstraat Stratumseind en de Markt in Eindhoven helemaal oranje kleuren, is het nu zoeken naar een café waar het voetbaltoernooi op grote schermen bekeken kan worden. "Het leeft nog niet", zeggen de horecamensen. Toch proberen sommige cafés er het beste van te maken en klanten te lokken met vijf minuten gratis bier, als Nederland scoort.

"Ik denk dat iedereen nog een beetje voorzichtig is. We hebben er allemaal veel zin in, maar het is toch een ander WK dan anders", zegt Tren Braat van Stadscafé De Spijker. "Als we toch met een knaller erin willen gaan, dan moeten we het zo doen, dachten we", zegt hij over de actie om gratis bier te tappen als Nederland scoort. "We maken er een feestje van."

Dat het WK nog niet leeft heeft volgens Tren meerdere oorzaken. "We hebben allemaal het nieuws gevolgd", zegt hij, doelend op de misstanden rond het WK in Qatar. "Daarnaast is het in de winter, dat is toch heel anders dan in de zomer als mensen buiten kunnen staan. En de tijd: Oranje speelt om vijf uur, dat is natuurlijk ook niet gunstig."

Iets verderop bij café Monkeys zijn ze ook klaar voor het WK. Uitbater Maxim staat in een oranje voetbalshirt achter de bar. "Het is natuurlijk een rottijd, maandagmiddag in de winter", zegt de horecaman. Maxim hoopt dat mensen alsnog de WK kriebels krijgen. Buiten op het terras en binnen zijn de wedstrijden op grote schermen te volgen: "De muziek gaat uit als Oranje speelt en het geluid van de tv's aan. Wij willen mensen toch de beleving geven die hoort bij een WK. Maxime verwacht maandag in ieder geval dat enkele die hard supporters komen kijken.