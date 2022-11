Belastingadviseur licht Belastingdienst op: fraude van 340.000 euro

Een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle is maandag aangehouden door de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). De man wordt verdacht van belastingfraude en zit vast in het cellencomplex in Breda. Het zou de Belastingdienst hebben opgelicht voor ongeveer 340.000 euro. De aanhouding volgde na een melding van de Belastingdienst.

Het huis van de Goirlenaar en een bedrijfspand zijn al doorzocht. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op zijn administratie. De verdachte is eigenaar van een belastingadviesbureau. Hij heeft vermoedelijk over een aantal jaren onjuiste aangiften gedaan over zijn eigen inkomsten- en omzetbelasting. Daarnaast had de belastingadviseur een slechte administratie. Zo waren bepaalde facturen niet in zijn administratie opgenomen en bewaard. Het Functioneel Parket doet verder onderzoek.