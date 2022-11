Marian en Serge kunnen hun wiet blijven telen zodat ze niet ziek worden

Vijf wietplantjes per persoon zorgen ervoor dat Marian Hutten en Serge de Bruijn uit Tilburg op de been blijven. Ze hebben van de gemeente toestemming om zelf hun medicinale wiet te kweken. Maar de gemeente dreigt die toestemming in te trekken. “Ik heb zo veel klachten. Als ik dat allemaal met medicijnen op had moeten lossen, was ik allang dood geweest”, zegt Marian.

Maar in mei kregen Marian en Serge een brief van de huidige burgemeester, Theo Weterings, dat hij de toestemming intrekt. En waarom? “Als jij het weet…”, zegt Marian. “Dat zijn de vragen die wij ook aan Weterings hebben gesteld.” Maandagavond hopen ze de antwoorden te krijgen, dan is er een debatavond met de gemeenteraad.

Marian: “Sinds ik medicinale cannabis gebruik, lig ik niet meer elk jaar met een longontsteking in het ziekenhuis.” Serge: “Wiet geeft ons kwaliteit van leven. Het is een natuurlijk medicijn en dat willen we veel liever dan chemische medicatie.”

“Dit heeft ons natuurlijk geen goed gedaan”, zegt Marian. “En iedereen die bij onze stichting is aangesloten ook niet.” Dat is de stichting PGMCG: de Patiënten Groep Medicinaal Cannabis Gebruikers. De club had ooit zo’n zestig leden, daar zijn er nu nog zo’n twintig van over: “Door de angst. Ze durven nu niet meer.”

Serge: “De politie heeft nu weer vrij spel. Om te handhaven, want dat vinden ze toch wel heel leuk. Als mensen een huurhuis hebben, kunnen ze eruit worden gezet. En als je niet meewerkt met de politie, nemen ze je mee en zetten ze je minimaal tien uur vast. Ze zitten vol apestreken. En als je nu een schuur vol hebt staan met lampen, hebben die opsporingsambtenaren gelijk. Maar wij werken veilig.”

Toch viel de politie op 5 augustus 2020 bij Marian en Serge binnen. “Daar ben ik bij in elkaar getrapt en afgevoerd’, zegt Serge. “Ik werkte niet mee, omdat ik niks fout deed naar mijn weten.”

Serge en Marian hadden niet vijf, maar tien wietplanten in huis: “We wonen met twee patiënten in één huis”, legt Marian uit. “Dus we hebben aan vijf planten niet genoeg. Na de inval hebben we toestemming gekregen voor tien planten. Dat hebben we nu zwart op wit en de zaak is geseponeerd.”

Maar nu lijkt burgemeester Weterings dus van gedachten te zijn veranderd. Zo blijkt uit de brief die Serge en Marian kregen in mei. Al is het laatste woord er nog niet over gezegd. Maandagavond praat de gemeenteraad van Tilburg over het besluit.

Maandagavond liet burgemeester Weterings weten dat hij een extra zekerheid inbouwt voor de medicinale cannabis gebruiker. Iedereen die wiet gebruikt op doktersvoorschrift kan een brief van de burgemeester krijgen waarin staat dat er met toestemming geteeld wordt. Samen met de doktersverklaring moet dat voldoende waarborg zijn dat de politie of woningbouwvereniging het huis niet binnenvalt voor vijf planten.