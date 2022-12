Joke verkoos een technische studie boven het aanrecht: 'Bezienswaardigheid'

Joke tijdens haar diploma-uitreiking in 1971 en Joke nu bij de Technische Universiteit Eindhoven Joke is even terug bij de Technische Universiteit Eindhoven Joke tijdens haar diploma-uitreiking in 1971 Volgende Vorige 1/3 Joke tijdens haar diploma-uitreiking in 1971 en Joke nu bij de Technische Universiteit Eindhoven

Het aantal vrouwelijke studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) blijft stijgen. Dit collegejaar zijn het er 3652, tegenover 2100 ruim tien jaar geleden. Kom daar maar eens om in de jaren zestig. Toen zat er amper een meisje in de collegezaal. Volgens destijds gangbare normen, waren ze voorbestemd voor het moederschap en het huishouden. Maar niet Joke Jansen uit Eindhoven, zij ging in 1964 elektrotechniek studeren. Een bezienswaardigheid, want ze was het enige meisje op haar faculteit. In totaal studeerden dat jaar 19 vrouwen aan wat toen nog de Technische Hogeschool heette.

Imke van de Laar & Sanne Hoeks Geschreven door

Trots wijst Joke naar een hoog wit gebouw met blauwe ramen. "Daar zat de faculteit Elektrotechniek. Geweldig om weer terug te zien. Dit brengt een hoop herinneringen naar boven." Joke is terug op de campus in Eindhoven, waar ze van 1964 tot 1971 studeerde. Als enige meisje tussen 200 jongens. "Ik weet nog goed dat ik op mijn eerste dag de collegezaal binnenkwam. Ik wist niet wat ik zag. Daar zaten alleen maar jongens en niet één meisje. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik ben gewoon gaan zitten. Want ik kwam voor het college, niet voor de studenten."

"Kind ga toch studeren. Werken kan altijd nog."

Het was in 1964 niet gewoon dat meisjes gingen studeren. En al helemaal niet elektrotechniek. Joke legt uit: "Ik werd gestimuleerd door mijn moeder. 'Kind ga toch studeren, werken kan altijd nog', zei ze." Joke viel op. "Sommige hoogleraren vonden het leuk en bijzonder dat een meisje in de zaal zat. Anderen vonden het raar. Ze zagen mij letterlijk en figuurlijk niet zitten. Die begonnen het college met: 'mijne heren'. Terwijl ik op de eerste rij zat." Joke liet zich er niet door weerhouden. Wat ze wel lastig vond, was dat er voor haar geen rolmodel op de universiteit was. Iemand op wie ze zich kon richten, die kon dienen als voorbeeld. "Er waren wel vrouwen, maar die waren secretaresse of hadden andere ondersteunende taken. Later werd ik zelf dat rolmodel, daar ben ik trots op."

"Als enige meisje sta je in de schijnwerpers. Ik voelde wel dat ik moest presteren."

Joke wijst een laag wit gebouw aan. "Dat was de W-hal. Daar kregen we praktijkonderwijs. Als ik daar bezig was, dan liepen er soms mensen voorbij die echt terugkwamen en nog eens keken om er zeker van te zijn dat ze een meisje hadden gezien." Enige vrouw in een mannenwereld had ook zo zijn voordelen. "Ik werd vaak naar voren geschoven en kreeg een hoop kansen die anderen niet kregen. Als er bijvoorbeeld buitenlandse gasten kwamen, mocht ik die mee ontvangen. En ik werd meteen gevraagd voor het bestuur van de studievereniging." Dat bracht tegelijk ook druk met zich mee. "Als je in de schijnwerpers staat, dan wil je het goed doen. Ik voelde wel dat ik moest presteren."

"Mijn man en drie kinderen hebben ook allemaal aan de Technische Universiteit Eindhoven gestudeerd."

In 1971 studeerde Joke af. Als eerste vrouw aan de faculteit Elektrotechniek. De diploma-uitreiking zal ze nooit vergeten. "Dat was echt een happening. Mijn hoogleraar was lovend. Maar eigenlijk te lovend, ik werd er klein van."

Joke tijdens haar diploma-uitreiking in 1971