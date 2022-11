Danny werd tijdens zijn werk als beveiliger mishandeld: 'Echt traumatisch'

Danny (47) uit Asten werkt nog maar sinds kort bij een beveiligingsbedrijf en nadat hij werd mishandeld wil hij ermee stoppen. Afgelopen weekend werd hij in Veldhoven klemgereden en kreeg hij klappen. Hij moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. Dat heeft hem aan het denken gezet: “Ik denk niet dat ik dit werk blijf doen.”

Een eindje verderop werd Danny echter klemgereden. Nog voordat de beveiliger in de gaten had wat er gebeurde kreeg hij al klappen van de twee mannen in het busje. Doordat hij nog achter het stuur zat, kon hij zich niet verweren. Danny kan het zich goed herinneren, al denkt hij er uiteraard niet graag aan terug.

Danny had vrijdagnacht een bedrijfspand geïnspecteerd en reed om half drie over de Burgemeester Van Hoofflaan. Hij vertelt wat er toen gebeurde: “In mijn spiegel zag ik dat een bestelwagen vlak achter me reed en van links naar rechts zigzagde. Het busje bleef me volgen. Toen ik een kruising naderde, maakte ik plaats voor die wagen zodat die me kon passeren en door kon rijden.”

Danny heeft drie dagen later nog last van de mishandeling. Zijn linkeroog zit dicht en hij heeft doorlopend last van hoofdpijn en van gepiep in zijn oren. “En dat niet alleen. Dit is echt traumatisch. Sinds die mishandeling kan ik niet rustig zitten. Als ik iets voorbij hoor komen of regendruppels hoor vallen, dan schrik ik al. Ook mijn kortetermijngeheugen is erdoor aangetast.”

“Ik denk dat die mannen het logo van het beveiligingsbedrijf hebben gezien op de wagen waarin ik reed. Misschien waren ze bang dat ik iets gezien had wat het daglicht niet kan verdragen.” Danny was onder de indruk van het postuur van de twee belagers. “Kickboksers denk ik. Ik heb zelf ook jarenlang gekickbokst, dat herken je dan.”

“Ik heb meer dan twintig jaar op de weg gezeten als internationaal chauffeur en zoiets is me nog nooit overkomen. Ook collega’s van mij die al langer in de beveiliging zitten, is dat altijd bespaard gebleven. Ik vraag me af of ik dit werk nog wel wil doen”, verzucht Danny.

Hij is wel erg blij met de hulp van de politie. “Nadat ik in elkaar was geslagen, zijn de mannen ervandoor gegaan met mijn autosleutels. Ik kon snel 112 bellen en de politie was er binnen drie minuten.”