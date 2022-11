Help Geert Jan met jouw zachte G: 'Hij wordt blij van Brabants geluid'

Het was flink schrikken voor Geert Jan toen hij vorige maand plotseling werd getroffen door een hersenbloeding, op de school waar hij werkt in Leiden. Die hersenbloeding veroorzaakte een epileptische aanval en daarna volgden er nog twee. Sindsdien zit Geert Jan thuis, zijn herstel duurt nog een flinke poos. Collega Susannah Herman komt nu in actie om hem een hart onder de riem te steken. En ze weet ook precies hoe: met zoveel mogelijk Brabantse berichtjes.

Geert Jan woont namelijk niet meer in Brabant. Hij is voor de liefde verhuisd naar de Randstad. “Dat lijkt me voor Brabanders ook de enige reden om te verhuizen", vertelde Susannah dinsdagmorgen tegen Koen Wijn, de presentator van het ochtendprogramma Wakker!

"Hij voelt zich prettig als hij Brabantse stemmen hoort."

“Geert Jan mist Brabant sindsdien wel", vertelt ze. Zo viert hij nog elk jaar carnaval in het zuiden. "Rondom carnaval een afspraak met hem maken? Dat kan niet", heeft ze inmiddels geleerd. En carnaval is niet het enige dat Geert Jans hartje sneller doet kloppen. Het Brabantse stemgeluid mist hij misschien nog wel het meest, vertrouwde hij zijn collega toe. "Hij had een vriend uit Brabant aan de telefoon gehad. En daarna zei hij dat het hem opviel dat hij zich zo fijn voelt als hij Brabants hoort”, vertelt Susannah. Geert Jan zit sinds oktober ziek thuis. En dus besloot Susannah in actie te komen om hem te helpen. Ze tweette een oproep, om het Brabants weer wat dichter bij Geert Jan te krijgen. In eerste instantie om wat luisterboeken voor hem te vinden, die door Brabanders zijn ingesproken.

"Brabanders doen dat graag voor elkaar."