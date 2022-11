Licht op je fiets? Uit onderzoek blijkt dat dit voor vier van de vijf fietsers inmiddels de normaalste zaak van de wereld is. In de hoop om uiteindelijk alle fietsers zover te krijgen, wordt er ook deze herfst op veel plekken in onze provincie campagne gevoerd. De dertienjarige Tom heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. “Ik vind dat belangrijk want het is echt dom en gevaarlijk om zonder licht te fietsen”, zegt de scholier.

Beide jongeren worden aangesproken door Otto van der Sanden van de ValOpShop-bus. Hij wordt door gemeenten ingehuurd om fietsende scholieren op een positieve manier aan te spreken: "Een simpel lampje kan het verschil maken tussen leven en dood, maar het is zeker niet de bedoeling om met het vingertje wijzen wanneer de verlichting niet in orde is.”

Medescholier Annick is het helemaal met hem eens: “Als ik wegrijd, doe ik meteen mijn lampje aan want anders riskeer je een ongeluk omdat automobilisten je niet goed zien.”

Dinsdag staat hij met zijn bus op het fietspad aan de Putseweg in Ossendrecht. Tom en Annick mogen allebei nog wat extra lampjes en een reflector uitkiezen in de bus. “De beloning is voor de mensen met werkende verlichting, maar ook voor de fietsers zonder licht. In dat geval zorgen we dat je weer zichtbaar bent, want daar draait het uiteindelijk om”, legt Van der Sanden uit.

Goede verlichting is volgens Van der Sanden niet alleen belangrijk op de fiets. Extra reflectoren of lampjes op tassen en jassen zorgen er volgens hem voor dat je nog beter zichtbaar bent. Dat geldt volgens hem zeker ook voor voetgangers. “Het gaat al goed maar we kunnen zeker nog een extra stapje zetten.”