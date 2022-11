Lindsay moet sappelen om haar olympische ambitie overeind te houden

Lindsay van Zundert schitterde begin dit jaar op de Olympische Spelen in Peking. De kunstrijdster uit Etten-Leur wil haar plek in de mondiale top verstevigen en heeft haar vizier gericht op de Winterspelen in Milaan 2026. Om die ambitie te realiseren, is het team rondom Van Zundert een crowdfunding gestart.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Aangemoedigd door vrienden en supporters is de geldzinzameling zo'n twee weken geleden gestart. Het streefbedrag van de crowdfunding is 15.000 euro. "Daarmee zouden we in de zomer een aantal stages kunnen plannen. Om tot aan de spelen in Milaan vol te houden is een veelvoud van dat bedrag nodig", zegt Chantal Vervuren. Volgens de moeder van Lindsay gaat het om kosten voor onder meer coaching, buitenlandse stages, het rijden van küren, jurken, deelname aan wedstrijden, reiskosten en privétrainingen.

"Voor het oefenen van een kür moet je een hele ijshal afhuren."

Vooral het afhuren van voldoende 'ijs' is prijzig. Lindsay traint afwisselend in de ijshal van het Belgische Deurne en Breda. Om de kosten te drukken, deelt ze de piste bijvoorbeeld op woensdagmiddag met andere rijders en recreanten. "Maar soms heb je voor het oefenen van een kür een hele ijsbaan voor jezelf nodig", legt Vervuren uit.

Chantal, de moeder van Lindsay.

Momenteel kan Lindsay van Zundert blijven trainen met financiële steun van de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN). Voorzitter Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra, twee voormalige sterren op de kunstschaats, zijn de boegbeelden van SKN. Het fonds leidt ook andere talenten op en weegt daarbij het niveau van de kunstrijdsters mee. Vervuren: "Ze kunnen Lindsay niet volledig blijven ondersteunen, dat zou ten koste gaan van de andere talenten en het fonds zou uitgeput raken. Dat wil je niet."

"Ik ben een moeder, geen managementbureau."

Crowdfunding waarbij particulieren geld doneren, blijft natuurlijk krabbelen, geeft ze toe. "Voor meer continuïteit hopen we op een of meerdere bedrijven als sponsor." Voor nu zijn de kosten tot en met het WK in maart 2023 vooral gedekt door de SKN. Toch blijft het sappelen om topsport te bedrijven. "Lindsay zit momenteel in haar eindexamenjaar. Tegelijkertijd gaat ze 's avonds mee op pad voor sponsorgesprekken. Alleen op zondag heeft ze vrij. Dat kost energie", zegt moeder Vervuren met enig understatement. Team Van Zundert hoopt daarom vurig op een verlossend telefoontje van een gulle geldschieter, een bedrijf dat zoekt naar meer naamsbekendheid , zodat het olympisch waakvlammetje kan blijven branden. LEES OOK: Carrière kunstrijdster Van Zundert aan zijden draadje: 'Zit in geldcrisis'