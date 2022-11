Vermiste Silvana dood teruggevonden: dit gebeurde er sinds haar verdwijning

De vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon is dinsdagavond dood teruggevonden, nadat ze sinds zaterdag was vermist. De politie heeft woensdagochtend bevestigd dat het gevonden lichaam in een bos tussen Vessem en Veldhoven van Silvana is. Daarmee komt er voor de familie na vier dagen een eind aan de onzekerheid. De 41-jarige ex van Silvana, Marlon B., is opgepakt. Hij wordt verdacht van moord. Dit gebeurde er vanaf het moment van de verdwijning van Silvana.

Burgernetmelding

De eerste melding over de vermissing van Silvana komt zaterdagmiddag. De politie doet via Burgernet een oproep aan mensen om naar een vermiste vrouw uit te kijken. De familie gaf haar als vermist op, toen ze niet kwam opdagen op een afspraak. Het huis van Silvana aan de Dyckmeesterstraat wordt door de politie onderzocht op sporen en de omgeving wordt uitgekamd, maar van Silvana ontbreekt elk spoor. De 41-jarige ex van Silvana, Marlon B., wordt die dag opgepakt, zo maakt de politie zondag bekend. In de burgernetmelding wordt eerst nog gesproken over een 38-jarige vrouw.

Grote zoektocht in het bos

Zondag is er een grote zoekactie in een bosgebied aan de Hoogcastersedijk in Hoogeloon. Na onderzoek denkt de politie dat Silvana zich in het bosgebied bevindt. De politie laat dan al weten te vrezen voor een slechte afloop. “We sluiten niet uit dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf”, zegt een politiewoordvoerder zondag over de zoektocht. Agenten krijgen bij de zoektocht hulp van het Veteranen Search Team. In totaal zoeken er zo’n zestig mensen tot in de avond door, maar Silvana wordt niet gevonden.

‘Kinderen zijn alles voor haar’

Randy, de broer van Silvana, reageert zondagavond op de verdwijning van zijn zus. “Ze is zonder haar kinderen vertrokken. Zij staan op nummer één voor haar. Daarom maak ik me grote zorgen.” De broer wordt door de politie op de hoogte gebracht van de vermissing van zijn zus. “Ik werd thuis door de politie gebeld, of ik er iets van wist. Maar ik had geen idee, het overviel me.” Zoeken met een drone

Het zoeken naar Silvana gaat maandag door op drie plekken bij Hoogeloon en Casteren. Eerst nog even bij de Hoogcasterseweg, maar al snel daarna verplaatst de zoektocht zich naar een stuk bos bij het Heieind. Ook hier wordt niks gevonden. Later op de ochtend verplaatsten de vrijwilligers zich naar een stuk bos bij de Groenstraat in Hoogeloon. Daar wordt ook met een drone gezocht. Nieuwe aanwijzingen

Ook dinsdag wordt er de hele dag gezocht naar Silvana. Na nieuwe aanwijzingen verplaatst de zoektocht zich aan het eind van de middag naar de omgeving van Half Mijl in Vessem. Dat gebied wordt helemaal uitgekamd. Eerder op de dag werd daar ook al gezocht, maar toen waren er nog geen concrete aanwijzingen over Silvana.

Lichaam gevonden, Marlon B. verdacht van moord

Dinsdagavond rond elf uur wordt er een lichaam gevonden in het bosgebied tussen Vessem en Veldhoven. Het onderzoek gaat ’s nachts door, woensdagochtend wordt bekend dat het gevonden lichaam van Silvana is. De 41-jarige Marlon B., de ex van Silvana, wordt verdacht van moord. Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat B. veertien dagen langer in de cel blijft. Familie ‘diep bedroefd’

De familie laat woensdagochtend weten ‘diep bedroefd’ te zijn. "Politie en vele vrijwilligers hebben heel hard hun best gedaan haar te vinden. Ook kregen we veel lieve berichten van vrienden, kennissen en andere betrokkenen. We willen iedereen bedanken die meeleefde en meezocht. Voor deze steun zijn we ontzettend dankbaar", schrijven ze.

