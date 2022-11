Zoektocht in afwateringskanaal om raadsels rond dode Bredanaar op te lossen

In een afwateringskanaal aan de Valkenvoortweg in Waalwijk zoekt een speciaal team van de politie in het water naar spullen. De zoektocht houdt verband met het onderzoek naar de dood van een 68-jarige Bredanaar. Dat laat het Openbaar Ministerie woensdag weten.

Het slachtoffer werd op 20 mei van dit jaar met ernstige verwondingen gevonden in het buitengebied van Helvoirt. De man bleek te zijn neergeschoten. Een kleine week later overleed hij aan zijn verwondingen. In het onderzoek werden drie mannen aangehouden als verdachte. Twee daarvan zitten nog vast.

Spullen

Het rechercheteam houdt er rekening mee dat er in het water spullen liggen die mogelijk te maken hebben met het misdrijf. Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zijn rond half tien begonnen met de zoektocht.

Getuigen

In het onderzoek hebben politie en OM aanwijzingen dat er mensen zijn die meer weten over de achtergronden en over wat er is gebeurd. Zij worden opgeroepen om zich als getuige bij de politie te melden.

LEES OOK: Zwaargewonde man op bospad werd neergeschoten, zegt justitie