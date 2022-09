Zwaargewonde man op bospad werd neergeschoten, zegt justitie

De 68-jarige man uit Breda die op 20 mei zwaargewond werd gevonden op een bospad in Helvoirt, blijkt te zijn neergeschoten. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De man overleed een kleine week later aan zijn verwondingen.

Voor betrokkenheid bij de dood van de man werden dinsdagmorgen drie verdachten opgepakt. Twee mannen uit Waalwijk (20 en 24) blijven nog zeker twee weken langer in de cel, zo bepaalde de rechter-commissaris vrijdag. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de man uit Breda. De derde verdachte is weer op vrije voeten. Deze 37-jarige man uit Waspik blijft wel verdachte in de zaak.

De politie en het OM hebben aanwijzingen dat er mensen zijn die meer weten over dit misdrijf. Die mensen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

De man werd op vrijdagmorgen 20 mei rond halfacht gevonden door een voorbijganger op het bospad aan de Margriet. Hij lag bewusteloos naast een auto. Al snel had de politie het vermoeden dat hij slachtoffer was geworden van een misdrijf.

