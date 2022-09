Overleden man die zwaargewond op bospad lag: drie verdachten opgepakt

Voor betrokkenheid bij de dood van een 68-jarige Bredanaar zijn dinsdagochtend vroeg drie verdachten opgepakt. Het gaat om drie mannen uit Waspik (37) en Waalwijk (22 en 24). De Bredanaar werd op 20 mei zwaargewond gevonden op een bospad bij Helvoirt. Hij overleed zes dagen later aan zijn verwondingen.

Al snel rees het vermoeden dat de man het slachtoffer was geworden van een misdrijf, zo liet de politie weten. Er werd direct een uitgebreid onderzoek opgestart. Dit resulteerde dinsdag in de aanhouding van de drie verdachten.

De mannen werden om zes uur dinsdagochtend aangehouden. Of de mannen thuis zijn opgepakt, maakt de politie niet bekend. Wel laat ze weten dat op verschillende plekken in Waalwijk, Waspik en Tilburg dinsdagochtend nog doorzoekingen worden gedaan. Dit gebeurt in huizen en bij een loods. Waar precies is niet duidelijk.

Volledige beperkingen

De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat zij geen contact met de buitenwereld hebben en alleen met hun advocaat mogen praten.

De politie doet verder geen mededelingen over de zaak. Het onderzoek gaat verder, geeft ze aan.

