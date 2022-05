Man overleden die zwaargewond en bewusteloos op bospad bij Helvoirt lag

De 68-jarige Bredanaar die vorige week vrijdag zwaargewond werd gevonden in het buitengebied van Helvoirt, is donderdag aan het eind van de middag overleden. Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend. Komend weekend zal sectie op het lichaam van de man plaatsvinden.

Een voorbijganger vond de man vorige week vrijdagochtend kort na halfacht op een bospad aan de Margriet. Hij lag daar bewusteloos naast een auto. Gealarmeerde hulpdiensten waren er snel bij en brachten naar een ziekenhuis. Zes dagen later overleed hij daar aan zijn verwondingen.

'Er is nog veel onduidelijk'

Op basis van een eerste onderzoek, rees al snel het vermoeden dat de man mogelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf. "Er is echter ook nu nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe lang de man daar gelegen heeft", laat een woordvoerder van de politie weten.

Om te vervolgen: "Eén bepaald scenario is nog niet te benoemen." Om het lopende onderzoek niet te 'frustreren', is de politie daarom niet scheutig met details over hoe de man werd aangetroffen, met welke verwondingen bijvoorbeeld.

Getuigenoproep

De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben over wat er met het slachtoffer is gebeurd. "Het kan zijn dat u die dag in de omgeving iets heeft gezien en dat nog niet met ons heeft gedeeld. Doe dit dan alsnog! Misschien slaat u aan op de opvallende zwarte auto met het roodroze dak? Iedereen die denkt informatie te hebben die ons kan helpen in het onderzoek, roepen we op die met ons te delen. Ook informatie die onbelangrijk lijkt te zijn, kan uiteindelijk de doorslag geven."

