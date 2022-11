Moordzaak Silvana: na speurtocht nu onderzoek naar wat er is gebeurd

Tot nu toe stond het onderzoek in de zaak Silvana vooral in het teken van het vinden van de vermiste vrouw uit Hoogeloon. Nadat dinsdagavond in de bossen tussen Vessem en Veldhoven haar dode lichaam werd gevonden, wordt nu alles uit de kast gehaald om te achterhalen wat er precies is gebeurd in de aanloop naar haar dood. Dat legt een politiewoordvoerder woensdagochtend uit.

Van een speurtocht in een vermissingszaak is het een onderzoek in een moordzaak geworden. Iets wat dinsdag al duidelijk werd toen justitie naar buiten bracht dat de 41-jarige ex van Silvana, die al vastzat, wordt verdacht van moord op zijn ex-partner.

Ergens tussen vier en zes uur dinsdagnacht werd voor de politie definitief duidelijk dat het gevonden lichaam inderdaad de vermiste Silvana was, vertelt de politiewoordvoerder.

Op de vraag waarom de politie juist op de bewuste plek in het bos tussen Vessem en Veldhoven is gaan zoeken, geeft de woordvoerder woensdag nog geen helder antwoord. “We kregen een aanwijzing die we zeer serieus hebben genomen.” De vraag of die aanwijzing kwam van de 41-jarige verdachte, beantwoordt hij niet.

Het onderzoek nu

Nu hopen politie en justitie alle feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen over wat er precies is gebeurd 'rond de verdwijning van Silvana en haar jammerlijke overlijden'.

“Alles wat hierover duidelijkheid kan scheppen, nemen we mee in dit onderzoek dat onder leiding staat van het Openbaar Ministerie. Je moet dan denken aan getuigenverklaringen, sporen op het wegdek, sporen in de bossen en mogelijke camerabeelden van routes die zijn gereden”, somt hij op.

Het onderzoek naar deze sporen is op de vindplaats in de omgeving van de Half Mijl in Veldhoven woensdag nog in volle gang. En eerder al is onder meer onderzoek gedaan in het huis van de verdachte in Hoogeloon en ook in het huis van Silvana.

Hulp publiek

In de tussentijd blijft de politie de hulp van het publiek inroepen. "Heb je camerabeelden of andere info deel die dan met de politie”, zo luidt de oproep.

Het Openbaar Ministerie geeft woensdag geen verdere toelichting op het verloop van het onderzoek. "De verdachte zit in beperkingen", geeft een woordvoerder aan. "Dit maakt dat wij weinig tot niets kunnen zeggen."