Telefoonverbod op scholen? 'Eenvoudige regel die veel gaat opleveren'

Telefoons moeten volgens het CDA verboden worden op basis- en middelbare scholen. Scholen maken nu zelf de regels voor het telefoongebruik van leerlingen. Volgens Kamerlid René Peters uit Oss is dat verwarrend en moet er een wet komen waardoor in Nederland overal dezelfde regel geldt. Daarom pleit hij voor een duidelijke regel: geen telefoons meer in de klas.

Het verbod kan de leerlingen daartegen beschermen. “Het levert extra lestijd op, want docenten hoeven niet meer te handhaven en leerlingen letten beter op. Bovendien is het makkelijk om de regel in te voeren en kost het niets.”

Voor Peters is het helder: “Een mens kan geen twee dingen tegelijk. Telefoons zijn goed in het opeisen van je aandacht. Een leerling die een telefoon bij zich heeft, gebruikt hem. Dat is logisch.”

Peters weet wat voor strijd het kon zijn om leerlingen bij de les te houden, omdat hij zelf voor de klas heeft gestaan: “Als ik zei dat ze de mobieltjes moesten opbergen, kwamen ze een paar minuten later toch weer boven.”

In zijn voorstel doen leerlingen bij binnenkomst hun telefoon in hun kluisje en besparen ze daarmee de leraar veel getouwtrek. De onderwijsinspectie zal dan controleren of de school zich wel aan het verbod houdt.

Bij de meeste scholen is het gebruik van een telefoon in de klas nu al niet toegestaan. De landelijke wet is volgens Peters toch nodig. “Ons land is enorm liberaal. We willen overal zelf over kunnen beslissen. Maar in dit geval gaat het daardoor fout. In sommige lessen mag het wel, in andere niet. Dat zorgt voor verwarring. Bovendien is een leraar veel tijd kwijt met de eeuwige strijd om het mobieltje op te bergen.”

Peters is ervan overtuigd dat dit een kleine ingreep is die veel op gaat leveren. “We moeten wel iets doen, want het is echt schadelijk voor de leerlingen.”