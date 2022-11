Carolina is eregast in het Evoluon waar haar zus in 1966 op de foto ging

Het Evoluon ging op zoek naar dit meisje (foto: Evoluon). Volgende Vorige 1/2

Carolina van Mol uit Eindhoven stond woensdag op de precieze plek waar haar zus Anja 56 jaar geleden werd gefotografeerd bij het Evoluon dat toen nog in aanbouw was. Dat is het resultaat van een zoektocht van Koert van Mensvoort, die een nieuwe tentoonstelling in het iconische gebouw heeft ingericht. Koert was gefascineerd door een meisje op een zwart-witfoto uit 1966. Hij ging op zoek naar haar, maar ze bleek te zijn overleden. Daarom nam zus Carolina haar plaats in.

De zoektocht naar het meisje op de oude foto viel eigenlijk wel mee, vertelt Koert. Mede dankzij de aandacht van Omroep Brabant kwam hij haar zus snel op het spoor. Anja overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker. "Het is heel verdrietig dat ze niet meer leeft, maar ik ben heel dankbaar dat haar zus er vandaag wel is."

"Wij fietsten vaak langs het Evoluon en noemden het de paddenstoel."

Carolina was op haar werk toen ze allemaal appjes van bekenden kreeg. "Ik dacht dat er iets was gebeurd." Maar toen bleek het om de foto van haar zus te gaan, die door mensen werd herkend." Ze was zelf nog nooit in het Evoluon geweest: "Wij fietsten er vaak langs en noemden het de paddenstoel", zegt ze. Haar vader was de bekende Eindhovense amateurfotograaf Gerardus van Mol. "Mijn zusje en ik moesten nogal eens poseren voor hem. Anja vond dat niet altijd leuk. Dus ik denk dat haar blik op die foto eigenlijk een beetje verveeld is", zegt Carolina. Op oude foto is in de verte ook nog een man te zien. Dat is de opa van Carolina, die mee heeft gebouwd aan het Evoluon. Eind jaren tachtig ging het Evoluon dicht voor het grote publiek, maar sinds kort is het weer open. Woensdag ontving Koert van Mensvoort Carolina en haar man Stefan als eregasten in dezelfde ruimte waar prins Bernhard werd ontvangen bij de opening van het gebouw.

"Geweldig om mee te maken."

Koert leidde Carolina en haar man rond door de nieuwe tentoonstelling RetroFuture, die laat zien hoe vroeger naar de toekomst werd gekeken. Voordat de rondleiding begon, mocht Carolina poseren op de plek waar haar zus op de foto ging. Een bijzonder moment voor Carolina. Tijdens de rondleiding is Carolina zichtbaar onder de indruk van de tentoonstelling. Hoogtepunt is het onderdeel waarbij ze in een soort tijdmachine, met een speciale bril en hangend in een soort zweefmolen, een reis door de tijd maakt. "Geweldig om mee te maken", zegt ze na afloop. En zo zag Carolina die 'paddenstoel' eindelijk eens van binnen.

