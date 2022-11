Koolmonoxide in appartementencomplex door kapotte afvoer: 5 mensen gewond

Vijf mensen zijn donderdagochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat een hoge concentratie koolmonoxide is vrijgekomen in een appartementencomplex in Boxtel. De brandweer heeft metingen gedaan in het gebouw aan de Baanderherenweg. Na onderzoek blijkt dat een kapotte rookgasafvoer van de cv-ketel de oorzaak is geweest.

Bewoners van het complex zijn door de personeel van de ambulances nagekeken. Eén man raakte onwel en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Later zijn nog eens vier mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Rond het middaguur waren alle bewoners weer in goede gezondheid thuis.

Volgens de manager vastgoed van woonstichting JOOST hangen er geen koolstofmonoxidemelders in het gebouw. Dat is niet verplicht, maar de stichting adviseert de bewoners dat wel te doen.

Een bewoonster van het complex vertelt dat ze is wakker gemaakt door de brandweer. Volgens haar zou een lekkende cv-ketel de oorzaak zijn van de hoge concentratie koolmonoxide in het gebouw. De brandweer bevestigde haar verhaal, maar na onderzoek van JOOST bleek dat de oorzaak een kapotte rookgasafvoer is.

Groot opgeschaald

Het pand heeft twee ingangen, aan de ene kant van het gebouw werden bij drie appartementen boven elkaar te hoge waardes gemeten. Die bewoners delen een schacht met elkaar, waardoor zij allemaal last hadden van het giftige gas. Aan de andere kant van het gebouw bleek geen sprake van koolmonoxide. Bewoners zijn wel door de politie op de hoogte gebracht over wat er gaande is in het gebouw.

De hulpdiensten schaalden in eerste instantie groot op, er was sprake van Grip 1. Dat is een regeling die ingaat als er sprake is van een groot incident. Alle hulpdiensten komen dan in actie en werken samen. Rond de klok van half acht is weer afgeschaald.