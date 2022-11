450 uur boren en zagen resulteert in enorme gamecontroller

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een gamecontroller van 6 bij 2,5 meter gemaakt. Met de mega-controller kun je onder meer het computerspel Super Mario spelen. In je eentje spelen is er niet bij want je hebt minstens vier mensen nodig die met hun voeten de knoppen bedienen.

De controller staat voor een gebouw van de Technische Universiteit. Een student stampt met zijn voet op ‘start’ waarop het klassieke Mariospel op het grote scherm begint. De bekende deuntjes van het spel galmen over het plein. “Je hebt zestig kilo drukkracht nodig om zo’n knopje in te drukken”, vertelt student Jilles Tils (21). “Bij het testen legden we er een tas op, maar dat werkte niet. Daarom moesten we erop staan of zitten. Het is lichamelijk zwaar. Je moet heel vaak stampen op de knop.”

"Dit is van ver voor mijn tijd."

De mega-controller is door de studenten gemaakt omdat hun studievereniging Elektrotrechniek 65 jaar bestaat. Ze wilden het record van 'grootste gamecontroller ter wereld' vestigen, maar dat is niet gelukt. “Dan moesten we ‘m van plastic maken en dat wilden we niet. Dat was te duur en het is vervuilend. Deze is van hout gemaakt. Dat is ook makkelijker aan te komen.” Wel werd de Technische Universiteit van Delft verslagen en dat gaf veel voldoening. “In Delft hebben ze er een van vier meter en wij hebben er een van zes meter,” zegt Jilles stralend.



Lang niet alle studenten kennen Super Mario nodig omdat het uit de jaren tachtig komt. “Ik ben geboren in 1998", zegt Renate Debets (24). "Dit is van ver voor mijn tijd.”

"Ze lagen dan met een kater in bed en werden wakker van ons zaaggeluid."

Zo’n 450 uur staken de studenten in de controller. Vooral het zagen en boren kostte veel tijd. “We hebben geen werkplaats", vertelt Renate. "Omdat de controller zo groot is, hebben we een partytent in de tuin van ons studentenhuis gezet. Dan konden we in weer en wind doorwerken. Van negen uur 's morgens tot negen uur ‘s avonds waren we aan het zagen." Ook voor de huisgenoten was het soms afzien. "Ze krijgen nog een kratje bier van ons. Ze lagen dan met een kater in bed en werden wakker van ons zaaggeluid.” Het spel gaat ondertussen verder. Regelmatig blijft een student even staan om een foto te maken. “Mensen reageren enthousiast. Ze pakken hun telefoontje om te filmen. Het trekt veel aandacht.” De controller staat er tot en met donderdag 1 december en wie hem wil proberen, mag langskomen, maar dan wel het liefst met zijn vieren.

Renate Debets bij de controller waar ze heel wat uurtjes aan gewerkt heeft (foto: Rogier van Son).