Koolmonoxide is levensgevaarlijk: 'Koop een CO-melder of een kanariepietje'

Koolmonoxide is een heuse sluipmoordenaar, maar het gebruik van koolmonoxidemelders is niet verplicht. De brandweer zou dat graag anders zien en blijft oproepen om toch vooral die melders te gebruiken. In Boxtel moesten donderdagochtend nog vijf mensen naar het ziekenhuis nadat een cv-ketel in een appartementencomplex kapotging.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het gevaarlijke gas ontsnapte uit de lekkende ketel. Eén man raakte onwel en moest naar het ziekenhuis. Later volgden nog vier mensen die medische hulp nodig hadden, zag onze verslaggever in Boxtel donderdag.

"Slechts 35 procent van de Nederlanders heeft een CO-melder."

Volgens de brandweer leidt koolmonoxide, ook bekend als CO, ieder jaar tot zeker vijf tot tien doden. Honderden mensen belanden in het ziekenhuis doordat ze het gas hebben ingeademd. Maar in werkelijkheid ligt het aantal slachtoffers zelfs nog hoger. Dat komt omdat een koolmonoxidevergiftiging vaak niet herkend wordt als er geen koolmonoxidemelder in huis hangt. Een cv-ketel die niet goed wordt onderhouden of verkeerd is geïnstalleerd, kan voor problemen zorgen. Maar ook een open haard is gevaarlijk als je niet op de juiste wijze stookt. "Zo’n 35 procent van de Nederlanders heeft een CO-melder, terwijl 85 procent van de huizen een cv-ketel heeft”, legt Bram van den Bogaard van de brandweer uit. Daar valt dus nog een wereld te winnen.

"Deze vogel heeft kleinere longen en valt letterlijk eerder van z'n stokje."