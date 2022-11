Hondje van Willie door brandweer gered bij grote brand: ‘Hij is m’n alles’

Een dag na een grote brand in Tilburg is Willie de Fijter (52) wel weer van de schrik bekomen, maar dat was woensdagavond wel anders. Bij haar buren woedde een flinke brand, hondje Lilo was alleen thuis. De deur werd ingeramd om het beestje te redden.

“M’n hondje is m’n alles”, zegt Willie, terwijl ze met Lilo in de deuropening staat. Ook in haar huis is de schade aanzienlijk. “Maar dat wordt wel weer opgelost”, vertelt ze nuchter. Toen ze thuiskwam, vreesde ze even dat de brand bij haar thuis woedde. “De brand was bij de buren, maar de rook kwam ook onder mijn deur vandaan.”

De hond heeft er niets aan overgehouden. “Hij was wel even van slag ’s avonds, maar hij is gelukkig helemaal gezond.”