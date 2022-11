Daklozen in Den Bosch worden niet meer op één plek opgevangen

De gemeente Den Bosch gaat de regio inschakelen voor de opvang van daklozen. In plaats van een grote opvang voor 28 mensen in Het Inloopschip in de stad komen er 52 kleinschalige opvangplaatsen in Den Bosch en de regio daaromheen. Eind december moet het Inloopschip leeg zijn en iedereen verhuisd zijn naar andere opvangplaatsen.

De Maatschappelijke Opvang Den Bosch heeft de huizen, studio’s en appartementen gehuurd van woningbouwverenigingen in Den Bosch en de regiogemeenten zoals Vught, Bommelerwaard en Meijerijstad. Ze willen daarmee voorkomen dat alle daklozen zich verzamelen in de stad. Ook is er de overtuiging dat grootschalige opvang niet goed is voor mensen die in de problemen zitten. Een echt dak boven het hoofd in hun vertrouwde omgeving en begeleiding op maat moet ervoor zorgen dat mensen sneller herstellen.

Vrouwenopvang

Helemaal zonder grootschalige opvang van daklozen lukt ook niet. De vrouwenopvang blijft bestaan en ook de opvang van verslaafden in De Nieuwe Opvang aan de Oranje Nassausingel gaat niet weg. Novadic-Kentron vertrekt daar en geeft het stokje over aan Maatschappelijk Opvang Den Bosch.

Het is de bedoeling dat mensen daar niet langer dan drie maanden zitten. Wel mogen er voortaan ook passanten die onderdak zoeken, veelal uit Oost-Europa, aankloppen. Het Inloopschip zal voorlopig ook nog achter de hand gehouden worden voor deze groep.

Alternatieven voor Den Dungen

Voor daklozen die niet zelfstandig kunnen wonen, vanwege ernstige verslaving of psychische problemen, blijft er ook nog langdurige opvang. Dat gebeurt in de twee hostels in Den Bosch en het plan is om ook in Den Dungen zo’n voorziening te realiseren. Maar door bezwaren van de buurt kan de start van deze opvang nog even op zich laten wachten. De gemeente gaat zoeken naar alternatieve locaties voor deze doelgroep.

