Explosie verwoest voordeur appartement: 'Vermoedelijk gerichte aanslag'

Bij een appartement aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch vond donderdagnacht een explosie plaats. De voordeur van dit huis raakte zwaar beschadigd, laat een 112-correspondent weten.

De ontploffing vond plaats rond halftwee 's nachts, in het gebouw waarin vroeger een HTS gevestigd was. De bewoner van het appartement was thuis op het moment dat de explosie plaatsvond, maar raakte niet gewond.

Binnenring

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De voordeur van het appartement bevindt zich volgens de correspondent in de binnenring van het gebouw. "De dader of daders moeten via de algemene toegangshal van het appartementencomplex zijn binnengekomen", denkt hij. "Vermoedelijk gaat het om een gerichte aanslag richting de bewoner van het appartement."