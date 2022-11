Buren schrikken van explosie: 'We zagen vlammen weerspiegelen in het raam'

"We dachten eerst aan een gasexplosie." Bewoners van het appartementencomplex aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch schrokken donderdagnacht rond halftwee wakker van een enorme ontploffing in het gebouw. Toen ze op onderzoek uitgingen, zagen ze dat de voordeur van een appartement onder dat van hen was verwoest. Ook was er schade ontstaan in de hal.

"Na de explosie hoorden we een soort piepgeluid", vertellen de bovenburen vrijdagochtend. "Toen we de voordeur opendeden om te kijken wat er aan de hand was, zagen we in het raam vlammen weerspiegelen."

"De onderbuurman stond wat beduusd te kijken."

Het stel is flink geschrokken. "Wij zijn als eerste gaan vluchten, om onszelf in veiligheid te brengen. Maar de politie kon al snel vertellen dat het veilig was. Toen mochten we terug." Voor hun eigen appartement ligt een scherf als stille getuige van de ontploffing. "De onderbuurman stond na de explosie wat beduusd te kijken", vertellen ze. De man raakte niet gewond. Volgens de buren maakte de bewoner ondanks de commotie een rustige indruk op hen.

"We houden sterk rekening met opzet."

Het appartementencomplex aan het Kapelaan Koopmansplein heeft één centrale deur. Alle voordeuren van de appartementen bevinden zich aan een gesloten overdekte hal. "Je komt hier niet zomaar", vertellen de bovenburen. "Alleen blijft de centrale deur erg lang openstaan, dus je kunt ongezien mee naar binnen lopen." Het politieonderzoek naar de explosie is in volle gang. "We houden er sterk rekening mee dat dat er opzet in het spel is geweest", laat een politiewoordvoerder weten. "Wat in dat geval de achtergrond zou kunnen zijn, is ook onderwerp van onderzoek." Er was vrijdagochtend nog geen verdachte opgepakt. LEES OOK: Explosie verwoest voordeur appartement: 'Vermoedelijk gerichte aanslag'

De voordeur van het appartement raakte bij de ontploffing zwaar beschadigd (foto: Noël van Hooft).

De explosie in het appartementengebouw vond rond halftwee donderdagnacht plaats (foto: Bart Meesters).