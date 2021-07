'Knal en boel begon te trillen', buurtbewoners rechtop in bed na explosie

Wachten op privacy instellingen... Auto's beschadigd door de explosie vannacht (foto: Bart Meesters). Behalve kapotte ruiten, ook dit soort putjes in auto's na de explosie (foto: Bart Meesters). De door de explosie beschadigde voordeur (foto: Bart Meesters / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/4 Buurtbewoners geschrokken van explosie bij slagerij in Den Bosch

Buurtbewoners schrokken maandagnacht rond twee uur wakker van een ‘heel harde knal’. “We zaten rechtop in bed”, vertelt een vrouw die vlakbij de slagerij aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch woont waar maandagnacht een explosief afging en waar een tweede explosief werd gevonden. “De boel begon te trillen en alarmen van auto’s gingen af”, zegt ze dinsdagochtend.

Sandra Kagie Geschreven door

Na de explosie werden dertien huizen in de omgeving ontruimd. Zelf woont ze even verderop in de Jan Schöfferlaan, maar ze hoefde haar huis niet uit. Snel na de knal ging ze dan ook weer terug naar bed, want eigenlijk was er daarna niet meer zoveel te zien.

Van het onderzoek door de politie en de komst van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ze dan ook niets meegekregen. Pas toen ze dinsdagochtend ging hardlopen, hoorde ze wat er gebeurd was.

"Eerst dacht ik aan vuurwerk, maar het leek me toch heftiger."

“Het is eigenlijk geen slager, maar een kleine Marokkaanse supermarkt”, vertelt ze over de winkel die het doelwit was. “Ik kom er vaak. De winkel zit er al heel lang, maar sinds vorig jaar heeft deze een nieuwe eigenaar.” ‘Raar’, noemt ze het wat er is gebeurd. “Dit gebeurt toch niet zomaar”, zegt ze.

Een man die tegenover de winkel woont, werd ook wakker van de knal. “Eerst dacht ik aan vuurwerk, maar het leek me toch heftiger. Mijn vrouw was wel even bang, maar toen ik naar buiten keek, was er eigenlijk niks te zien. Vervolgens zijn we toch maar weer gaan slapen.”

"Buiten is een bommetje afgegaan. Best heftig."

Toen hij dinsdagochtend zag dat er buiten foto’s werden gemaakt, ontdekte hij dat zijn auto, die bij de winkel geparkeerd stond, beschadigd was. “Een ruit ligt eruit en er zitten putjes in de zijkant van de auto. Van scherven, denk ik. Ze komen hem zo ophalen. Vervelend, want op het werk zitten ze nu toch op mij te wachten.”

Volgens de man lijkt het erop dat de daders geprobeerd hebben iets bij de winkel naar binnen te gooien. “En buiten is een bommetje afgegaan. Best heftig”, vat hij het samen. Ook andere buurtbewoners geven aan dat ze wakker zijn geworden van de knal. Iemand zegt ook dat hij een enorme lichtflits zag.

Een kapotte ruit van een auto na de explosie (foto: Bart Meesters).

Putjes zoals hier zitten in verschillende auto's na de explosie bij een winkel in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

