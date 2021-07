Explosie bij slagerij Jaraya in Den Bosch, 13 huizen ontruimd

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Ruiten van auto's sneuvelden door de explosie (foto: Bart Meesters / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Explosie bij slagerij Jaraya in Den Bosch

Bij slagerij Jaraya aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch is maandagnacht rond twee uur een explosief afgegaan. De voordeur van de winkel is beschadigd. Dat geldt ook voor een aantal auto's die in de buurt stonden. Bij de winkel, een halal slager, vond de politie een tweede explosief dat niet is afgegaan. De bewoners van dertien huizen in de buurt van de winkel moesten uit voorzorg hun huis uit.

Sandra Kagie Geschreven door

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar Den Bosch. Rond vier uur in de nacht van maandag op dinsdag meldde de politie dat er mogelijk een explosief was gevonden aan het Kapelaan Koopmansplein. Twee uur later bevestigde een woordvoerder dat er één explosief was afgegaan en dat er nog een tweede explosief was gevonden dat niet was afgegaan. "Dit tweede explosief is meegenomen en zal door de EOD tot ontploffing worden gebracht", gaf ze aan.

De vraag om watvoor explosieven het ging, kon ze op dat moment niet beantwoorden. Iets voor halfzeven werd duidelijk dat de alle mensen die hun huis uit moesten weer terug naar hun huizen konden. Ze waren tot die tijd volgens een omstander opgevangen in buurthuis De Slinger.

Ruiten auto's kapot

Een omstander laat dinsdagochtend vroeg weten dat zeker vijf auto's in de buurt van de slagerij zijn beschadigd. Ruiten van de auto's zijn kapot en ook een bushokje raakte flink beschadigd. De schade in de winkel lijkt volgens hem mee te vallen.

Om tien voor halfvijf was de EOD klaar met het eerste onderzoek. Op dat moment werd het sein veilig gegeven. De verwachting was toen dat bewoners van de dertien huizen weer snel naar huis zouden kunnen. Zo'n twee uur later was dat het geval.

De beschadigde voordeur van de slagerij (foto: Bart Meesters). vergroot

Een bushokje tientallen meters van de slagerij raakte ook beschadigd (foto: Bart Meesters). vergroot

Een van de beschadigde auto's (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.