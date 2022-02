Slagerij in Den Bosch opnieuw doelwit van aanslag

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Een speurhond wordt ingezet bij het onderzoek (foto: Rene van Hoof). Volgende Vorige 1/6 Slagerij voor tweede keer doelwit van aanslag

Slagerij Jaraya aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch is voor de tweede keer doelwit van een aanslag. In de deur zitten negen kogelgaten. Een half jaar eerder werd de zaak vernield doordat er een handgranaat tegen de deur was gegooid. De politie doet onderzoek.

De slagerij is afgelopen week van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar laat weten dat hij zich rot is geschrokken. Hij heeft geen idee wie zijn nieuwe zaak heeft beschoten en waarom. Hoe het nu verder moet, weet hij ook nog niet. De politie heeft de boel afgesloten en doet onderzoek.

Een speurhond wordt ingezet bij het onderzoek (foto: Bart Meesters/SQ Vision).