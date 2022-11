Familie start inzamelactie voor dochters van vermoorde Silvana

De familie van de vermoorde Silvana Heber uit Hoogeloon is een inzamelactie begonnen. Met de opbrengst van de actie wil de familie de twee dochters van Silvana een financieel steuntje in de rug bieden.

Op de inzamelsite Gofundme schrijft de familie: van Silvana:

Ons verdriet is groot en intens!

Met dit enorme verlies voor de kinderen proberen wij toch een financieel steuntje te kunnen bieden!

Nogmaals bedankt voor jullie inzet en meeleven van de afgelopen week.

Namens de gehele familie van Silvana Heber BEDANKT.

De inzamelactie is donderdagavond gestart. De teller stond vrijdag rond de middag al op zo'n 2000 euro. Het doel is om 10.000 euro in te zamelen.

Silvana (36) werd dinsdagavond dood gevonden in een bosgebied bij Vessem. Ze was sinds zaterdag vermist. Haar ex, Marlon B. (41), werd zaterdag direct aangehouden voor betrokkenheid bij haar vermissing. Nog voordat het lichaam van Silvana werd gevonden, liet het Openbaar Ministerie weten dat het ervan uitging dat ze niet meer leefde en dat Marlon werd vervolgd voor moord.

Silvana en Marlon hadden drie jaar een relatie. Ze hadden geen kinderen samen. Marlon heeft twee zoontjes uit eerdere relaties en Silvana had twee jonge dochters.

