Louis van Gaal doet het en Sander en Amine ook: periodiek vasten

Bondscoach Louis van Gaal viel 15 kilo af met ‘intermittent fasting’ ofwel periodiek vasten. Het is een voedingspatroon waarbij mensen alleen bepaalde delen van de dag eten en daarbuiten vasten. Veel mensen gebruiken het om af te vallen. Anderen zien het als een 'way of life’.

“Een vriend vertelde over periodiek vasten en ik dacht: dat hou je toch nooit vol, dt is gekkenwerk. Toch besloot ik het te doen. Na de eerste twee, drie weken viel het allemaal reuze mee. Ik viel snel en best veel af.”

Een biertje hier, een borreltje daar. In zijn studententijd liet Sander van Waardenburg (25) uit Breda zich, zoals zovelen, lekker gaan. Tot hij twee jaar geleden afstudeerde en op de weegschaal ging staan. De wijzer stopte op 98 kilo. “Ik was 23 kilo aangekomen en dat had ik eigenlijk helemaal niet door”, zegt hij nu.

Het resultaat? Amine gebruikt het niet om af te vallen. “Ik zit er beter door in mijn vel, daar doe ik het voor. Al geloof ik ook dat mijn immuunsysteem een boost krijgt en dat het goed is voor mijn organen. Die krijgen meer rust doordat ze niet steeds bezig zijn eten te verwerken.”

Bij de 33-jarige Amine Zouhair uit Eindhoven ligt dat anders. “Ontbijten lag mij sowieso al nooit echt. Ik had ’s ochtends altijd het gevoel dat ik mezelf aan het volproppen was. Ik zie er vooral veel gezondheidsvoordelen in. Ik geloof niet dat het gezond is om 24 uur per dag, zeven dagen per week te eten, zoals veel mensen gewend zijn. Onze voorouders aten toch ook niet de hele dag door?”

Periodiek vasten is geen dieet waarbij je bepaalde voedingsproducten eet of juist laat staan. Het gaat namelijk niet over wat je eet, maar wanneer. Bijvoorbeeld alleen tussen twaalf uur ’s middags en acht uur ’s avonds. Veel mensen gebruiken het om af te vallen.

Of dat klopt is volgens Sander Kersten maar de vraag. Hij is hoogleraar Voeding, Metabolisme en Genomics aan Wageningen University. In een podcast over periodiek vasten noemt hij vooral afvallen voor mensen die te zwaar zijn als voordeel. Je bloeddruk en cholesterolgehalte dalen en bloedsuikerwaarden verbeteren, maar hij betwijfelt of er ook op lange termijn gezondheidsvoordelen zijn.

Verder benadrukt hij: “Een dieet heeft pas succes als je het kan volhouden. Als je je eetgewoonten dus blijvend verandert.”

Amine en Sander zijn ervan overtuigd dat periodiek vasten goed vol te houden is. Zij zijn zelf immers het levende bewijs. Sander doet het al anderhalf jaar en zijn gewicht is al een half jaar constant op 80 kilo. “Ik doe het alleen doordeweeks. In het weekend laat ik de teugels vieren. Dat is voor mij een heel fijne balans.”