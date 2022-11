Marlon Kicken balanceerde op het randje van de dood, maar hij is terug

Er viel eventjes niet zoveel te lachen voor cabaretier Marlon Kicken. Een jaar geleden raakte hij besmet met het coronavirus. Hij werd zwaar ziek, overleefde het, maar het was kantje boord. Drie weken lag hij in coma. Inmiddels is hij zover opgekrabbeld dat hij weer kan gaan optreden. Zondag vertelt hij erover in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Zijn vriendin kreeg zelfs te horen dat ze haar telefoon maar aan moest houden, omdat Marlon de avond waarschijnlijk niet zou halen. Maar hij haalde het wel, al was hij niet veel meer dan een kasplantje toen hij uit zijn coma ontwaakte.

Marlon Kicken werd geboren op Curaçao en groeide op in een adoptiegezin in Aarle-Rixtel. Daar werd hij in 2011 de eerste Brabantse Prins Carnaval met dreadlocks. Daarvoor al bleek zijn talent als tonproater. En dat leidde uiteindelijk tot een carrière als cabaretier.

Corona gooide roet in het eten toen hij net begonnen was met zijn vierde show: 'Draadloos'. Die ging over de draad kwijtraken, maar dat gebeurde eigenlijk daarna pas, toen alle theaters dicht gingen. Een sombere tijd voor Marlon waarin hij weer aan het werk ging als technisch tekenaar bij een installatiebedrijf.

Echt zwaar werd het pas toen hij vorig jaar november zelf werd getroffen door het virus. Zijn vriendin belde op een gegeven moment de ambulance en het personeel zei dat ze daar geen half uur langer mee had moeten wachten. In het ziekenhuis kreeg hij te horen dat ze hem in coma zouden brengen.

Later vertelde hij dat hij nog nooit zo bang is geweest als op dat moment. Drie weken lag hij op zijn buik in coma. Hij hield er veel klachten aan over, waaronder angsten waardoor hij slecht sliep. Nu gaat het stapje voor stapje beter en is hij weer toe aan plezier maken. Vanaf half december gaat hij in de herkansing met 'Draadloos'.

Verder in KRAAK:

Tom Selten wacht deze week een groot moment als in Finland de eerste Lightyear-auto's voor consumenten van de lopende band rollen. Jarenlang hebben ze in Eindhoven en Helmond gewerkt aan deze elektrische auto die deels op zonne-energie loopt. Binnenkort kun je hem kopen.

En de overheid staat op het punt duizenden boeren uit te kopen. Marcel Berkvens uit Mariahout weet hoe dat is. Zijn varkensbedrijf werd opgekocht, en een klein jaar geleden heeft hij zijn stallen gesloopt. Hij woont nog in hetzelfde huis, maar er is geen varken meer te bekennen.

KRAAK wordt elke zondag live uitgezonden om 12 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken.