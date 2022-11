Mieke is dolblij met tiny house bij zorginstelling: 'Dit past echt bij mij'

Mieke Toledo op de bouwplaats waar haar tiny house komt (foto: Alice van der Plas) Het huisje van Mieke aan de kraan (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/2 Mieke Toledo op de bouwplaats waar haar tiny house komt (foto: Alice van der Plas)

Mieke Toledo gaat in een tiny house wonen op het terrein van zorginstelling ORO in Deurne. Ze betaalt er gewoon huur voor, maar ze gaat ook vier uur per week vrijwilligerswerk doen bij de instelling. Ze kon het nog nauwelijks geloven toen ze haar nieuwe huisje aan een grote kraan door de lucht zag vliegen. "En ik zie hem nog landen ook", zegt ze grijnzend.

Mieke is idealistisch ingesteld. Ze streeft naar een eenvoudig leven met weinig weinig spullen. Ze vindt mooie levenservaringen belangrijker dan een kast van een huis, enorme tuin en grote auto. Mieke las in de krant over het project. "Een tiny house past echt bij mij. Niet zoveel spullen meer hebben." Haar nieuwe buurman Paul Adriaanse was al lang op zoek naar een tiny house. "Ik hou van minimalistisch en duurzaam. Zo'n huisje straalt een sfeer uit van geborgenheid en warmte." Hij dacht geen schijn van kans te maken. "Toen je je moest aanmelden, lag de site plat. Eigenlijk was ik er helemaal niet meer mee bezig. Toen ik toch uitgenodigd werd voor de informatiemiddag, was ik helemaal overdonderd."

De bewoners van de tiny houses op het zorgterrein van ORO gaan vrijwilligerswerk doen voor de mensen die daar wonen en zorg nodig hebben. De gepensioneerde Mieke heeft haar hele leven in de zorg gewerkt. "Het is vanzelfsprekend dat je elkaar helpt. Dat past bij mij. Bij wie ik ben en wat ik nog zou willen in mijn leven. Met bewoners leuke dingen doen, zoals wandelen." Mieke weet nog niet zo goed wat ze allemaal precies gaat doen. "Dat komt nog." Het project is bedacht door de sociale onderneming Butterfly Effect. Deze onderneming heeft ook tiny houses bij een zorginstelling in Biezenmortel geplaatst. In totaal staan er nu 15 tiny houses van dit project in Brabant. Initiatiefnemer Stijn van Kreij: "We laten vrijwilligers bij zorginstellingen wonen om zo gemeenschappen te maken van mensen met en zonder zorgvraag. De zorg kan heel anders en veel mooier."

De provincie heeft een lening van twee miljoen euro gegeven om in totaal 100 huisjes te plaatsen. Van Kreij hoopt dat ook financiers als banken of bedrijven gaan meebetalen. "De bedoeling is dat we dit overal in Brabant en Nederland gaan doen. We bouwen voor gemeenschappen die lang blijven bestaan en die zich echt kunnen ontwikkelen." Volgens Van Kreij zijn veel mensen op zoek naar een tiny house, maar ook naar een gemeenschap. "Om dit voor elkaar te krijgen moet je wel geduld hebben. Je moet de overheidsregels goed leren kennen om er snel doorheen te komen. Dat werkt nog wel vertragend."

"Ik ben helemaal verliefd geworden op de mensen hier"