Fleury heeft long covid en wil voor experimentele behandeling naar Amerika

Fleury Simons (30) uit Breda leeft sinds haar coronabesmetting al twee jaar in een hel. Van de energieke en ambitieuze vrouw die ze was, is niets meer over. De longcovidpatiënte heeft daarom haar hoop gevestigd op een nieuwe behandeling in Amerika.

“Weet je, de gevolgen van corona belemmeren mij dusdanig dat ik nu geen leven meer heb. Ik zei pas nog tegen een vriendin dat ik me niet meer kan herinneren hoe ik was voordat ik ziek werd. Zo heftig is het.” Fleury kan haar tranen niet bedwingen wanneer ze haar verhaal vertelt. De Bredase werkt als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. In september 2020 kreeg ze corona. Eerst leken de gevolgen nog mee te vallen, maar al snel merkte ze dat ze vaker uitgeput raakte. Ze kreeg last van benauwdheid, slaapproblemen, angstaanvallen, overprikkeling en geheugenverlies.

Hoewel ze alle vaccinaties had gehad, kreeg ze in juni van dit jaar voor de tweede keer corona. Ze probeert een dagritme aan te houden, maar in de praktijk houdt ze dit amper vol. Soms slaagt Fleury erin een uurtje te werken maar zelfs dat wordt haar vaak te veel. De ooit zo levenslustige vrouw ligt achttien tot twintig uur per dag in bed. Fleury’s oudere zus Wendy: “Het is voor ons verschrikkelijk om te zien hoe Fleury lijdt. Kan je je voorstellen dat je leven al twee jaar stil staat en je niet weet of je ooit nog beter wordt? Dat is mentaal ontzettend zwaar. Zeker ook omdat de buitenwereld er niet altijd begrip voor heeft. Je kunt het aan de buitenkant namelijk niet altijd aan haar zien."

Fleury probeerde van alles om van haar klachten af te komen. Ze kreeg medicijnen, verschillende vormen van therapie en alternatieve geneeswijzen. Telkens voelde ze zich even wat beter, maar ondertussen is ze helemaal terug bij af. Ten einde raad vertelde ze uiteindelijk tegen Wendy dat ze ‘echt niet meer verder kan'. Dat is voor Wendy het moment dat ze besluit om op zoek te gaan naar hulp voor haar zus. Na een uitgebreide speurtocht stuit ze op een behandeling in een kliniek in Florida. Daar worden de hersenen van longcovidpatiënten met een zuurstoftherapie gestimuleerd om uitgevallen functies te herstellen.

In Amerika is deze therapie zeer succesvol.

Deze experimentele geneesmethode is Nederland niet beschikbaar en wordt ook niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Wendy heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Om de kosten te kunnen betalen is Wendy een crowdfundingactie gestart voor haar zus. Van de 51.000 euro die nodig is, is zo’n 13.000 euro binnen. “Echt superlief, ik heb er geen woorden voor. Zo hartverwarmend, ik voel me echt gesteund en ik ben iedereen enorm dankbaar”, aldus Fleury. Naar schatting zijn er in Nederland enkele tienduizenden longcovidpatiënten met vergelijkbare klachten. Fleury: “Ik denk dat dit aantal nog steeds onderschat wordt. Ik hoop daarom dat er meer begrip en erkenning komt. Dat is mijn grote wens.”

Hoewel nog niet het hele bedrag binnen is, vertrekt de Bredase donderdag voor vier maanden naar Florida om zich te laten behandelen. “Ik hoop dat ik weer kwaliteit van leven krijg. Als dat zou betekenen dat ik mijn tempo hiervoor moet aanpassen, is dat helemaal niet erg. Zolang ik weer maar kan leven.”