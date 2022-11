Op Black Friday helpen deze vrouwen boswachter Dennis: 'Ben ik niet gewend'

Wie hoopte op scherpe Black Friday-aanbiedingen bij de kookwinkels van Dille & Kamille in Breda, Tilburg, Den Bosch of Eindhoven kwam bedrogen uit. De winkels waren gesloten en de ramen waren dichtgeplakt met bruin pakpapier. Alle medewerkers werkten zich deze vrijdag in het zweet op de hei van De Groote Peel. Voor hen geen Black Friday, maar Green Friday.

"De idealen van het bedrijf passen niet bij Black Friday. We houden niet van hoge kortingen, maar doen liever iets terug voor de natuur", zegt Dorien Goijaerts-Eijsten van de winkel in Eindhoven. "Door voor één dag de winkels te sluiten, geef je een signaal af en ik hoop dat meer bedrijven ons volgen. Het is ook heel gezellig om in de natuur bezig te zijn."

Boswachter Dennis vindt de hulp prachtig. "Ik ben het niet gewend dat er een hoop jonge vrouwen hier komen meehelpen", zegt hij lachend. "De Peel hoort een open terrein te zijn. De jonge berken, worden omgezaagd of weggeknipt, zouden anders de hei helemaal overwoekeren. Ze doen het geweldig", zegt Dennis.

"Dit is zwaarder dan in de winkel staan", verzucht een van de medewerksters. De collega's van Dorien zijn ondertussen aan het bikkelen tussen de struiken. "Het is leuk werk, even de stad en de drukte ontvluchten. Anders hadden we vandaag cadeautjes in staan te pakken, maar dit is heerlijk zo in het zonnetje op de hei." Of er ook dille of kamille op de hei te vinden is weet Dorien niet.