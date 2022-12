Wie wordt de Brabander van het Jaar 2022? Dit zijn de genomineerden

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen veel reacties en daaruit zijn vijf mensen genomineerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij!

Maak een keuze uit de genomineerden en ga naar onze speciale stempagina om op je favoriet te stemmen. De stembus is nog geopend tot en met vrijdag 16 december. Dit zijn de genomineerden: Marij Beijer uit Leende

Marij Beijer

Er zijn flink wat handen te kort in de zorg. En dus springt Marij bij waar ze maar kan. Ze is al een tijdje met pensioen, maar nog iedere dag komt ze helpen in verzorgingshuis Leenderhof. Mari van Berloo uit Heeswijk-Dinther

Mari van Berloo

Mari trekt zich het leed van vluchtelingen en asielzoekers erg aan. Daarom staat hij dag en nacht voor ze klaar. Hij probeert ze Nederlands te leren, geeft fietsles en organiseert iedere week een spel- en ontmoetingsavond in het gemeenschapshuis. Nick Weterings uit Tilburg

Nick Weterings

Nick is pas vijftien jaar oud, maar al jarenlang vrijwilliger in de zorg. Hij komt elke vrijdag helpen in woonzorgcentrum Den Herdgang. Nick schenkt koffie in, gaat wandelen met de bewoners en speelt spelletjes met hen. Francis Bernaards uit Steenbergen

Francis Bernaards

Ieder kind verdient op z'n verjaardag een mooie taart. Ook als ouders daar geen geld voor hebben. Daarom bakt Francis speciaal voor de kinderen van de voedselbank de meest prachtige verjaardagstaarten. Sten Janssen uit Eindhoven

Sten Janssen