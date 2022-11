Riviercruiseschip is bijna klaar voor Oekraïners: alle hens aan dek

In de jachthaven van Lage Zwaluwe wordt op de het cruiseschip Johann Strauss hard gewerkt zodat maandag de eerste veertig Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Ambtenaren van de gemeente Drimmelen, Rode Kruis-medewerkers, brandweermensen die de veiligheid komen controleren. Het is alle hens aan dek om de 'vluchtelingenboot' voor maandag helemaal klaar te hebben.

Maximaal 144 Oekraïense vluchtelingen komen tot 1 april tijdelijk op het 110 meter lange cruiseschip wonen. Jos van Gerven is de projectleider van de opvang en laat een tweepersoons kamer zien: "Met een eigen badkamer en tv. Het is de bedoeling dat de Oekraïners in tweetallen komen, dus partners of ouder en kind. Ook hebben we een grote gezamenlijke huiskamer en een restaurant waar drie keer per dag wordt gegeten."

Een verblijf op een cruiseschip lijkt een luxe, maar gaat na vier maanden waarschijnlijk toch wel de keel uithangen. "Maar het is nog altijd prettiger dan om in oorlogsgebied te zitten waar ze elke dag met bommen gooien en je moet vrezen voor je leven."

De vluchtelingen hoeven niet voortdurend op de boot te blijven. "We gaan kijken waar de mensen interesse in hebben. Als ze willen gaan werken, dan gaan we praten met werkgevers en we kijken naar wat onze gasten in hun vrije tijd willen doen."

De meeste vluchtelingen hebben vrijwel alles moeten achterlaten in het oorlogsgebied. "Daarom gaan we samen met het Leger des Heils kijken wat voor extra kleding de mensen nodig hebben, maar er zijn ook eigen initiatieven in Lage Zwaluwe om kleren in te zamelen", vertelt Van Gerven.