112-nieuws: auto in sloot Budel-Dorplein • man valt twee meter naar beneden

02.20

Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto in een sloot beland langs de Fabrieksstraat in Budel-Dorplein. Dit gebeurde rond kwart voor een. Agenten ontdekten de gecrashte auto tijdens hun surveillanceronde. De bestuurder zat op dat moment nog in de auto. Hij had teveel gedronken, zo bleek uit een blaastest. De man was niet gewond. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto uit de sloot te halen. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau.