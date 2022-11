112-nieuws: overval op tankstation • autobrand in Oosterhout

10.00

Een man (40) uit Mierlo is gisteravond aangehouden nadat hij een huis in Tilburg was binnengedrongen. Een buurman hoorde rond halftwaalf gestommel en glasgerinkel vanuit het huis. Hij belde de bewoner of hij al thuis was. Dat bleek niet het geval. Toen agenten aankwamen, zagen ze dat de ruit van de achterdeur vernield was. Ze spraken de indringer. Die zei dat hij in dit huis woont. Hij had de tv en lampen aangezet en de jas netjes aan de kapstok opgehangen. In het huis had de man veel schade aangericht.

LEES OOK: Indringer vernielt huis in Tilburg: 'Wat ik hier doe? Ik woon hier!'