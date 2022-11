Bom barst bij inwoners Baarle, weg geblokkeerd om overlast vuurwerkkopers

Van wildplassen en intimidatie tot het weggooien van afval op straat. Vuurwerkkopers zorgen volgens inwoners van enclavedorp Baarle-Nassau voor veel overlast. In het Belgische Baarle-Hertog mag het hele jaar door vuurwerk verkocht worden. Maar de klanten gedragen zich niet, zegt buurtbewoner Gianfranco Massoni. De twee gemeentes zouden te weinig doen over problemen te voorkomen. Uit protest zette de buurtvereniging zaterdagmiddag een deel van het centrum af.

"We zijn al jaren in gesprek met beide gemeentes over de overlast. Er zijn hier zes vuurwerkwinkels. Rond 2013 werd gezegd dat die vergunningen niet verlengd zouden worden en in 2018 zouden eindigen. Maar die winkels zitten er nog steeds. Sterker nog: de vergunning is niet alleen verlengd, maar de winkels mogen ook meer vuurwerk hebben," zo zegt Massoni over het beleid van het Vlaamse Baarle-Hertog.

Ieder jaar wordt in januari het gemeentelijk beleid geëvalueerd. Maar daar willen de buurtbewoners niet meer op wachten. Massoni: "Het is pappen en nathouden. Dan concluderen de gemeenten bij de evaluatie dat het niet goed is gegaan en hopen ze dat het in het komende najaar beter gaat."

De winkels doen zelf niets fout, vuurwerkverkoop is gewoon legaal. "Er zou veel meer gecontroleerd moeten worden door de Nederlandse en Belgische politie. Als die er is, dan gedragen die jongeren zich wel iets beter. Maar als de politie weg is, wordt het hier net een achterbuurt."

"Heel eng, want er zat ook een klein kind in de auto. Pas toen de buurtbewoner boos werd, uit de auto stapte en een stok uit de kofferbak haalde en naar de auto toeliep, gingen die jongens weg."

Frans de Bont, burgemeester van Baarle-Hertog, zegt begrip te hebben voor de actie van de buurtbewoners. "Normaal start de vuurwerkoverlast pas in december. Dit jaar was het heel vroeg, in september al. En in coronatijd was het hier ook al ontzettend druk, omdat in Nederland geen vuurwerk verkocht mocht worden."

Vuurwerkhandelaar Gijs ten Velde van Zena vuurwerk is niet blij met de actie van de buurtbewoners. "Het is vanwege de blokkade nu extreem rustig in mijn winkel. En dat op een zaterdag". Volgens Gijs is vooral de gemeente Baarle-Hertog laks met maatregelen tegen de overlast: " Er wordt al tien jaar gepraat over verplaatsing van de vuurwerkhandel naar een bedrijventerrein buiten het dorp, maar dat schiet maar niet op". Bovendien gedragen volgens hem verreweg de meeste klanten zich netjes. "Maar er zitten altijd wel wat rotte appels tussen."

De burgemeester is het niet eens met de kritiek dat de gemeente weinig doet. "Zo hebben we medio oktober al eenrichtingsverkeer ingesteld, normaal doen we dat pas in december. En er komt zo snel mogelijk een toiletwagen, een geschikte locatie is al gevonden. Bovendien patrouilleert de politie vanuit Belgische kant heel veel. Maar het is niet mogelijk om dat de hele dag te doen. Het is een onoplosbaar probleem."

Als het aan de Bont ligt, mag ook in zijn gemeente pas in december vuurwerk verkocht worden. En verhuizen de winkels snel naar het buitengebied. "Maar we zijn gebonden aan nationale regels rondom de verkoop. Wat de verhuizing betreft zijn we teruggefloten door de Raad van State. We kunnen voorlopig alleen proberen de overlast te beperken. Want ieder jaar die problemen, is voor de buurtbewoners niet te doen."

Een woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau laat weten dat deze week overleg is geweest. "Er is afgesproken dat er meer BOA-toezicht komt. Ook gaan we strenger controleren op vuurwerkbezit op Nederlands grondgebied."