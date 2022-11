Eindhovenaar maakte maar 1 foutje in Groot Dictee en is daarmee de beste

Eindhovenaar Patrick van Aarle (47) was dit jaar de beste in het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Hij maakte in het Dictee, dat zaterdagochtend werd voorgedragen tijdens het programma De Taalstaat op NPO Radio 1, slechts een fout.

Het Groot Dictee werd, net zoals de voorafgaande vier jaar, geschreven door Eindhovense taalkundige Wim Daniëls.

Gemiddeld 7,5 fout

Het Groot Dictee stond dit jaar in het teken van Groningen, omdat de radiouitzending uit het Groningse Forumgebouw kwam. Twintig bekende Nederlanders en twintig luisteraars van De Taalstaat, onder wie Van Aarle, maakten daar het Dictee. Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet las de tekst voor. Liefhebbers konden vanuit huis ook meedoen.

Bij de prominenten waren Volkskrant-columniste Karin Sitalsing en VVD-Kamerlid Judith Tielen het beste, met allebei twee fouten. Gemiddeld maakten de deelnemende De Taalstaat-luisteraars 7,5 fout, de prominenten gemiddeld 15,75 fouten.

'Een Dictee moet gezellig zijn'

Wim Daniëls schatte vrijdag al in dat de winnaar dit jaar vijf fouten of minder zou moeten hebben in dit Dictee. "Als diegene meer dan vijftien fouten zou hebben, zou ik een slecht Dictee hebben gemaakt. Een Dictee moet gezellig zijn, moet aardig blijven. Dit Dictee is goed te doen voor iemand die de spellingsregels kent."

Het Dictee helemaal foutloos maken, was echter lastig. "De spellingsregels zijn namelijk niet altijd even gemakkelijk, soms zelfs een beetje inconsequent. Zo schrijven we ademhalen aan elkaar, maar water halen los. Akkoord schrijf je met twee k's, maar accorderen met twee c's. En vacant is met een c, terwijl je vakantie tegenwoordig met een k schrijft. Dat zijn rare dingen in spelling, niet te beredeneren."

