Nicky hoopt miljonair te worden met het opduiken van golfballen

Wat ooit bij toeval als een hobby begon, is uitgegroeid tot een florerende onderneming met vier werknemers. Nicky Dörfel uit Raamsdonkveer vist als duiker in heel Europa en zelfs daarbuiten golfballen uit het water. Afgelopen jaar boekte hij een recordvangst met in totaal 1,4 miljoen ballen. Die worden allemaal schoongemaakt en als tweedehands balletjes verkocht.

Hij is net terug uit Dubai waar hij golfballen boven water haalde. Het gaat de jonge ondernemer Nicky Dörfel (34) voor de wind met zijn bedrijf Golf Square. Op deze zaterdag staat hij met zijn compagnon Willem de Jongh op de golfbaan in Teteringen om golfballetjes op te duiken uit het water. Geen overbodige luxe, want er komen per jaar zeker duizend balletjes in het water terecht, zegt een golfer die juist voorbij komt lopen. Multimiljonair

Toen Nicky 20 jaar was, zag hij een documentaire over een Amerikaan die multimiljonair was geworden met het opduiken van golfballen. Toen dacht hij; dat ga ik ook doen. In plaats van karpers vissen, ging Nicky op jacht naar golfballen in het water. Ondertussen is hij actief op 250 golfbanen, verspreid over heel Europa en zelfs daarbuiten, zoals onlangs in Dubai. Één gulden

Bijna iedere golfbaan heeft wel een stukje water als hindernis en waar het balletje overheen moet worden geslagen. Maar dat lukt niet iedere golfer en dus belanden er veel in het water. Toen Nicky als 20-jarige zijn loopbaan als golfballenduiker begon, verkocht hij de opgeviste ballen voor één euro per stuk aan een golfbaan.

Willem de Jongh heeft golfballen uit het water gevist