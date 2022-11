De hele dag regen en dan moet de kou nog komen

Wie had gehoopt op een mooie zondag komt bedrogen uit. Het is een regenachtige dag en daar verandert de komende uren helemaal niets aan. Sterker nog: het wordt voorlopig alleen maar natter en kouder. Dat was de boodschap zondagmorgen van meteoroloog Raymond Klaassen.

De dag begon al regenachtig, en ook de rest van deze zondag kunnen we ons opmaken voor buien, weet Klaassen. ""Dat gaat de hele dag door, ook vanavond blijft het regenen en zelf vannacht nog." Waterkoud

En dan heeft het westen van de provincie het nog net een tikkeltje zwaarder dan de rest. "Hoe westelijker, hoe slechter. Daar zullen de regenmeters het verst gevuld worden", zegt Klaassen. "En het wordt niet warmer dan een graad of 7. Het is echt waterkoud als je naar buiten stapt." En dit is geen kwestie van een dagje doorbijten voor het weer beter wordt. De komende dagen blijft het grijs en regenachtig. Ook is er kans op nevel en mist. "En die kan zeer hardnekkig zijn." Oostenwind

Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten. En door die oostenwind, daalt de temperatuur verder. "Dan wordt het kouder. Ik denk dat het vanaf donderdag niet warmer meer wordt dan 4 of 5 graden. Ook de nachten zijn dan een stuk kouder. Zo aan het eind van de week kan de vorst ook om de hoek komen kijken." Op zichzelf geen vreemde temperaturen voor deze tijd van het jaar. "Het wordt echt winter", beaamt Klaassen. Héél misschien gaan de temperaturen na volgende week weer ietsje stijgen, maar dat is nog koffiedik kijken. "Voorlopig gaat de temperatuur echt eerst naar beneden."