René sluit snackbar: 'Een frietje met voor zes euro kun je niet maken'

Met pijn in het hart gaat René Pulles zijn geliefde snackbar in Waalwijk sluiten. Door de almaar stijgende energieprijzen ziet hij na 33 jaar geen andere uitweg voor 't Heike. “De tranen schieten in mijn ogen, maar het is niet anders.”

In vele jaren dat René met zijn vrouw Miranda de snackbar runt, hebben ze wel eerder prijsstijgingen meegemaakt. De aardappelen zijn duurder geworden en ook de energieprijs is al vaker gestegen. Vroeger berekende René dat door naar de klanten. “Maar dat ging om een klein verschil. Nu gaat dat niet meer. Een frietje zou dan minstens dubbel zo duur worden”, legt René uit.

René begon als jong ventje met friet bakken. “Ik begon in een cafetaria in de buurt toen ik vijftien was. Dat vond ik echt heel leuk en zo ben ik erin gerold.” En met succes, want zijn snackbar in Waalwijk is geliefd onder de buurtbewoners.

“Zaterdag lieten we via Facebook weten dat we gaan stoppen en daar kwamen veel reacties op”, vertelt René. Met een kleine trilling in zijn stem gaat hij verder: “Mensen leven enorm mee, het is overweldigend. Daar schieten de tranen van in mijn ogen”, zegt hij.