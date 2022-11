112-nieuws: gewonde bij botsing • 'stel je reis richting Utrecht uit'

20.47

Een scooterrijder is op de Sparrenlaan in Valkenswaard onderuitgegaan. De oudere man verloor de macht over het stuur in een bocht en kwam ten val. Buurtbewoners bekommerden zich om het slachtoffer. De aard van zijn verwondingen is niet bekend. De politie deed op verzoek van het ambulancepersoneel een blaastest. Het is niet bekend of de man te veel had gedronken.