19-jarige gewond bij schietpartij in Veghel: politie zoekt drie mannen

Bij de schietpartij op de Muntelaar in Veghel is zondagnacht een man van 19 gewond geraakt. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, zo laat de politie maandag weten. Aan de schietpartij ging een vechtpartij tussen het slachtoffer en een vriend van hem en drie mannen vooraf. Het trio ging er na de schietpartij vandoor.

Het is zondagnacht iets voor half twee als twee vrienden aan het chillen zijn op de parkeerplaats van het Koning Willem I college aan de Muntelaar in Veghel wanneer er een auto aan komt rijden vanuit de Bundersweg. De auto stopt bij de twee mannen, onder wie het latere slachtoffer, en er stappen drie mannen uit.

Vrijwel direct ontstaat er volgens de politie een woordenwisseling die al snel uitmondt in een vechtpartij. Hierbij vallen rake klappen. Dan klinkt er een schot. De kogel die door een van de drie mannen wordt afgevuurd, raakt een van de vrienden. Net zo snel als de mannen in de auto aan kwamen rijden, gaan ze er vervolgens ook weer vandoor. De politie is nog op zoek naar hen. Van hen is een signalement verspreid

Signalement

Degene met het vuurwapen is een blanke man met een normaal postuur en een sikje. Hij is tussen de 20 en 25 jaar en 1.70 meter lang. Hij was in het zwart gekleed en had een pet op. De tweede man die de politie zoekt is blank, ongeveer 20 jaar, tussen de 1.80 en 1.85 meter lang en heeft een tenger postuur. Hij droeg een grijze jas en heeft lang haar wat naar achteren was gekamd.

De derde is een licht getinte man van ongeveer 18 jaar, met een sportief breed postuur, krulhaar en een sikje. Hij is 1.75 meter lang en droeg een groene jas tot over de heupen. De drie reden in een grijze personenauto, type stationwagen.

Eventuele getuigen van de schietpartij worden opgeroepen zich te melden bij de politie.