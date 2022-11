Gewonde bij schietpartij in Veghel, politie zoekt getuigen

Op de Muntelaar in Veghel heeft zondagnacht rond halftwee een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het zou gaan om een man. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen, is niets bekend.

De politie doet onderzoek en zette daarvoor de omgeving af met linten. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Ook is onbekend of het om een of meerdere daders gaat. Eventuele getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.