Puppyvreugde verstoord: vijf jongen van politiehond Deya overleden

Zo bijzonder als de geboorte van achttien puppy's vorige week, zo wrang is de situatie een paar dagen later. Vijf van de achttien jongen die politiehond Deya ter wereld bracht, zijn inmiddels overleden omdat ze te zwak waren. En Deya zelf heeft het ook zwaar.

"Ze kan het niet aan om al haar pups te verzorgen en verstoot ze", vertelt baasje Chantal van Dalen. In de nacht van vrijdag op zaterdag beviel haar Mechelse herder van achttien puppy's. Dat is erg veel, want meestal gaat het om niet meer dan acht pups. Uniek dus, maar voor moeder Deya en de jongen ook erg zwaar.

"Er zijn er nog maar dertien", vertelt Chantal verdrietig. Zij en haar man wisten dat de kans groot was dat een aantal pups het niet zouden overleven, maar nu gaat het wel erg hard. Ze hebben de dierenarts ingeschakeld en proberen te redden wat er te redden valt. "Het doet me pijn om er steeds weer een af te geven, maar dat is de natuur. Behalve bijvoeren en ze warm houden kunnen we niet meer doen."

Ook Deya zelf heeft moeite om al haar jongen liefde te geven. "Ze kan het niet aan en verstoot ze", zegt Chantal. "We hebben het nest nu in tweeën gesplitst, in de hoop dat ze er zo beter mee om kan gaan."

